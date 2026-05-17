Karagümrük ve Kayserispor'un ardından... Süper Lig'e veda eden son takım belli oldu

17.05.2026 22:07:00
Cumhuriyet Spor
Antalyaspor, Kocaelispor'a karşı 1-0 kazanmasına karşın 11 sezon sonra Süper Lig'den düştü.

Trendyol Süper Lig'İn 34. ve son haftasında Hesapcom Antalyaspor ile Kocaelispor karşı karşıya geldi. Antalya Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Antalyaspor 1-0'lık skorla kazandı.

Antalyaspor'a galibiyeti getiren golü 79. dakikada Samuel Ballet kaydetti.

Son 6 haftadaki tek galibiyetini alan Antalyaspor, puanını 32'ye yükseltti. Antalyaspor, bu sonuçla birlikte 11 sezonun ardından Süper Lig'den düştü.

Süper Lig'den daha önce Karagümrük ve Kayserispor düşmüştü.

Kocaelispor ise yeni yükseldiği Süper Lig'i 38 puanla 10. sırada noktaladı.

