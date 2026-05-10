Spor yazarları Galatasaray - Antalyaspor maçını yorumladı: 'En stresli şampiyonluk'

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray, evinde Antalyaspor'u 4-2 mağlup ederek 26. şampiyonluğunu ilan etti. Karşılaşmanın ardından spor yazarları, sarı-kırmızılı takımın şampiyonluğunu ve Antalyaspor karşısındaki galibiyetini yorumladı.

"GEÇTİM KENDİMİ"

Ebru Kılıçoğlu: Bir taraf, lige tutunmak, diğer taraf son travmalarını silkeleyip şampiyonluğa uzanmak istiyor… Büyük bir sinir harbi de yaratıyor bu durum. Ve oradan galip çıkan taraf, ilk golü bulan Antalyaspor oluyor (Soner 45+3)… İkinci yarıya Lemina ve Lang ile başlayan Galatasaray’da tempo da savunma güvenliği de artıyor. 56’da Lemina ile gelen gole; 62’de Soner’in verdiği cevap dengeyi yine bozunca Osimhen’in kullanacağı penaltıdan bile şüphe ediliyor ama usta ayak işi şansa bırakmıyor (66’ penaltı). Ama 88’de Osimhen’in imzaladığı 3. gol bile rahatlatmıyor Galatasaray’ı. Kaan Ayhan’dan son söz gelene kadar (90+5)... Özetle; ölüm gibi bir şey oluyor ama kimse ölmüyor... “Geçtim kendimi” diyerek 2. defa 4’lü şampiyonluğa ulaşan G.Saray taraftarlarının sevinçten ölmesini saymazsak… (Cumhuriyet)

"BİR KAPRİS YÖNETİMİ DEHASI OLARAK OKAN BURUK!"

Mehmet Ayan: Yönetimi, sosyal medyası, teknik kadrosu, taraftarı vs... Herkesi her yönüyle, herkesi her kaprisiyle, egosuyla yönetmek kolay iş midir? Okan Buruk’un yaptığı işlerin çoğu inanın budur. Ekibiyle bir taraftan teknik taktik ile bir taraftan baskıyla uğraşırken tarihin en büyük KAPRİS YÖNETİCİSİ olarak 4 sezondur başarıdan başarıya koşuyor. Galatasaray’ın kazandığı 4. şampiyonluğun bu kısmı unutulmamalı! (Hürriyet)

"KALP KRİZİ GEÇİRTEN ŞAMPİYONLUK"

Osman Şenher: Bu sene sevabı ve günahıyla böyle kapanıyor ama şunu söyleyeyim; bu takım şampiyon olduysa, Şampiyonlar Ligi’nde bir yerlere geldiyse, futbolcular kadar taraftarın da payı var. Böyle bir destek görülmemiştir. Biz bile tribünde maç seyrederken bu tezahürattan etkileniyor ve ‘keşke bu ortamda futbolcu olsaydık’ diyoruz. Bunun kıymetini bilmeyenler var. Tamam belki bu maç eleştiri yapacak zaman değil ama bu gerçek de unutulmasın! (Milliyet)

"BRAVO ŞAMPİYON"

Halil Özer: Öncelikle Galatasaray’ı tebrik edelim. Kolay değil 4 yıl üst üste şampiyon olmak. Okan hoca ve talebeleri her türlü övgüyü hak ediyor. Tabii Galatasaray yönetimini de tebrik etmek gerekiyor. Özellikle 4 sene önce İcardi’yi sonra Osimhen’i transfer ederek şampiyonlukta büyük rol oynadılar. Türkiye Ligi’nde doğru transferle ve paraya kıyarak şampiyon olunacağını da kanıtladılar. (Milliyet)

"MAURO ICARDİ İLE DEVAM EDİN"

Levent Tüzemen: Osimhen'i elinde tutmanın çabalarını göstermeli çünkü Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne direkt gidecek. Bu yüzden takviye edilecek kadro ile Osimhen çok daha güçlü işlere imza atar. Ancak bu sezondan iyi bir ders çıkarılmalı. Galatasaray gibi 3 yıl üst üste şampiyon olan bir takım, son şampiyonluktaki gibi 22 puan kaybedemez. Ayrıca Galatasaray'ın şampiyonluğunu perçinleyen gol öncesi İcardi'nin topu rakipten kurtarışı ve Kaan'a yaptığı asist 10 numaraydı. Galatasaray yönetimi, İcardi ile yolları ayırmayı bir daha düşünsün. Arjantinli, Galatasaray için bir fenomen! Birçok takımın santrfor aradığı dönemde eldeki İcardi, transfer edilecek santrfordan daha iyi olur. (Sabah)

"EN STRESLİ ŞAMPİYONLUK"

Serkan Akcan: Galatasaray için maç Lemina ve Noa Lang’ın girişiyle birlikte yeniden başladı. Galatasaray önce oyunun momentumunu ele geçirdi peşinden Soner’in jeneriklik frikiğine rağmen rakibini geriden takip etti ama sonunda Osimhen ile yakalamayı başardı. Galatasaray üst üste 4. kez şampiyon oldu, Okan Buruk adını tarihe yazdırdı. Ama sanırım hocanın Galatasaray kariyerindeki en stresli şampiyonluk bu oldu. (Fanatik)

"TEBRİKLER OKAN BURUK"

Tunç Kayacı: Okan Buruk’un yaptığı oyuncu değişiklikleriyle birlikte Galatasaray, ikinci devrede fabrika ayarlarına döndü. Buna rağmen Sarı-Kırmızılı ekip skoru çevirmekte büyük zorluk yaşadı. Özellikle Lang hamlesi, hücum hattına ciddi hareketlilik ve enerji kattı. Son bölümde gelen gol ise tribünleri ayağa kaldırırken, adeta şampiyonluğun habercisi oldu. (Fanatik)