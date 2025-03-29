Karagümrük, Yeni Malatyaspor'u geçmesini bildi!
Süper Lig hesapları yapan Fatih Karagümrük, Yeni Malatyaspor deplasmanında iki golle kazandı.
Trendyol 1. Lig'de 31. hafta maçında son sırada yer alan Yeni Malatyaspor ile Süper Lig hesapları yapan Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 2-0'lık skorla konuk ekip Fatih Karagümrük oldu.
Fatih Karagümrük'e galibiyeti getiren golü 45. dakikada Atakan Çankayave 83. dakikada Andre Gray kaydetti.
Deplasmanda arka arkaya son üç maçını kazanan Fatih Karagümrük puanını 56'ya yükseltti. Ligdeki tüm maçlarını kaybeden ve puan silme cezaları olan Yeni Malatyaspor, -21 puanla haftayı kapattı.
Gelecek hafta 1. Lig'de Yeni Malatyaspor, İstanbulspor'a konuk olacak. Fatih Karagümrük, Erzurumspor'u ağırlayacak.
Etiketler: #Fatih Karagümrük #yeni malatyaspor #Trendyol 1. Lig
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