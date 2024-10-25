Karagümrük'ten Adanaspor'a farklı tarife
Trendyol 1. Lig 10. hafta maçında Fatih Karagümrük, sahasında Adanaspor'u 4-0 mağlup etti.
Trendyol 1. Lig 10. hafta maçında Fatih Karagümrük, sahasında Adanaspor ile karşılaştı. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maçı Karagümrük 4-0 kazandı.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 31 ve 81. dakikalarda Wesley, 38. dakikada Joao Camacho ve 90+2. dakikada Baran Demiroğlu kaydetti.
Fatih Karagümrük'ün golcüsü Wesley, 9. haftada 9. golünü kaydetmeyi başardı.
Şenol Can'ın takımı ligde 5. galibiyetini aldı ve 18 puanayükseldi. Adanaspor ise 6 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Karagümrük, Kocaelispor deplasmanına gidecek. Adanaspor ise Bandırmaspor'u ağırlayacak.
Etiketler: #Fatih Karagümrük #Adanaspor #Trendyol 1. Lig
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