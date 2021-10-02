Karagümrük'ün 59 yıl sonra milli takım gururu

02 Ekim 2021 Cumartesi, 09:39

A Milli Takım'da Stefan Kuntz döneminin başlamasıyla birlikte Caner Erkin de tekrar kadroya alındı.

Tecrübeli futbolcu, Norveç ve Letonya maçları için açıklanan aday kadrodan davet aldı. Böylelikle Karagümrüklü bir oyuncu tam 59 yıl sonra (A) milli takıma çağrıldı.





Bu durum başarılı sol bekin kulübü Fatih Karagümrük'te de büyük sevinç yarattı. İstanbul temsilcisi, Caner Erkin için sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Kırmızı-siyahlılar Caner'e Milli Takım'da başarılar dilerken, "Kulübümüzden son olarak A Milli Takım kadrosuna davet edilen oyuncumuz 16 Mayıs 1962 tarihinde İsrail’e karşı oynanan karşılaşmada Aydın Yelken’dir" bilgisini paylaştı.

Caner Erkin böylece tam 59 yıl aradan sonra Ay-yıldızlı takıma çağrılan ilk Karagümrüklü futbolcu oldu.