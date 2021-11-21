Karagümrük'ün sarı kartları Trabzonspor'a yaradı

Süper Lig'in 13. haftasında Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup eden Fatih Karagümrük'te cezalı duruma düşen 3 oyuncu Trabzonspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

cumhuriyet.com.tr
21 Kasım 2021 Pazar, 16:27
Karagümrük'ün sarı kartları Trabzonspor'a yaradı
Abone Ol google-news

Karagümrük'te 3-1'lik Kasımpaşa galibiyetinin sevinci yaşanırken, gelecek haftaki Trabzonspor maçında 3 futbolcusu cezalı duruma düştü.

ZUKANOVİC, HEDENSTAD VE BİGLİA TRABZONSPOR MAÇINDA YOK

Kart sınırında olan Ervin Zukanovic 60. dakikada sarı kart görerek Trabzonspor maçında cezalı duruma düşerken, 90+4'te kırmızı kart gören Vegar Hedenstad ile maçın ardından devam eden itirazları nedeniyle maçın hakeminden kırmızı kart gören Lucas Biglia gelecek hafta oynanacak Trabzonspor maçında forma giyemeyecek.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler