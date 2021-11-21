Karagümrük'ün sarı kartları Trabzonspor'a yaradı

21 Kasım 2021 Pazar, 16:27

Karagümrük'te 3-1'lik Kasımpaşa galibiyetinin sevinci yaşanırken, gelecek haftaki Trabzonspor maçında 3 futbolcusu cezalı duruma düştü.

ZUKANOVİC, HEDENSTAD VE BİGLİA TRABZONSPOR MAÇINDA YOK

Kart sınırında olan Ervin Zukanovic 60. dakikada sarı kart görerek Trabzonspor maçında cezalı duruma düşerken, 90+4'te kırmızı kart gören Vegar Hedenstad ile maçın ardından devam eden itirazları nedeniyle maçın hakeminden kırmızı kart gören Lucas Biglia gelecek hafta oynanacak Trabzonspor maçında forma giyemeyecek.