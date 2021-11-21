Karagümrük'ün sarı kartları Trabzonspor'a yaradı
Süper Lig'in 13. haftasında Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup eden Fatih Karagümrük'te cezalı duruma düşen 3 oyuncu Trabzonspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.
Karagümrük'te 3-1'lik Kasımpaşa galibiyetinin sevinci yaşanırken, gelecek haftaki Trabzonspor maçında 3 futbolcusu cezalı duruma düştü.
ZUKANOVİC, HEDENSTAD VE BİGLİA TRABZONSPOR MAÇINDA YOK
Kart sınırında olan Ervin Zukanovic 60. dakikada sarı kart görerek Trabzonspor maçında cezalı duruma düşerken, 90+4'te kırmızı kart gören Vegar Hedenstad ile maçın ardından devam eden itirazları nedeniyle maçın hakeminden kırmızı kart gören Lucas Biglia gelecek hafta oynanacak Trabzonspor maçında forma giyemeyecek.
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