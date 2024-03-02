Kararın açıklanması bekleniyor: Yayın ihalesinde yeni gelişme

Bugün açıklanması beklenen Süper Lig ve 1. Lig yayın hakları ihalesini beIN Sports'un aldığı iddia edildi.

DHA
Yayınlanma: 02.03.2024 - 13:41
Kararın açıklanması bekleniyor: Yayın ihalesinde yeni gelişme
Abone Ol google-news

Yayın İhale Komisyonu'nun önerileri doğrultusunda belirlenen yayın ihalesi muhammen bedeli ve diğer kriterlerin sağlanması şartıyla, Süper Lig ve 1. Lig yayın haklarının devrine ilişkin olarak tüm ilgililere 2 Mart 2024 Cumartesi günü saat 13.00'e kadar tekliflerini iletmeleri için TFF tarafından süre verilmişti.

2024-2025, 2025-2026 ve 2026-2027 futbol sezonlarına ilişkin TFF Süper Lig ve TFF 1. Lig Müsabakaları Yayın Haklarının Devri hakkında düzenlenen ihalede Saran Medya ile beIN Sports (Digitürk) yer almıştı.

Saran Medya'nın teklifinin yıllık 140 milyon dolar olduğu öğrenilirken, mevcut yayıncı kuruluş beIN ise 120 Milyon dolarda kalmıştı.

DHA'nın haberine göre; beIN bugün rakamı yükselterek yıllık 160 milyon dolara (5 milyar TL) çıktı. Saran Medya ise teklifi artırmadı.

Bugün 13.00'te sonlandırılması gereken ihale sürecinin TFF tarafından bugün açıklanması bekleniyor.

80 Milyon Dolar olan yayın hakları bedeli bu şekilde sonuçlanırsa kur farkıyla beraber yaklaşık 2,5 katına çıkmış olacak.


TFF haberleri beIN Sports haberleri Saran Medya haberleri

İlgili Haberler

Saran Holding'den yayın ihalesi açıklaması! 'Mevcut yayıncı ile devam etmenin kılıfıdır'

Saran Holding'den yayın ihalesi açıklaması! 'Mevcut yayıncı ile devam etmenin kılıfıdır'
Son Dakika: TFF duyurdu: Süper Lig ve 1.Lig yayın ihalesi iptal edildi!

Son Dakika: TFF duyurdu: Süper Lig ve 1.Lig yayın ihalesi iptal edildi!
TFF'den yayın ihalesi için ilk görüşme!

TFF'den yayın ihalesi için ilk görüşme!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

2010'da Bitcoin'e 100 TL yatırsaydınız bugün ne kadar paranız olurdu?

2010'da Bitcoin'e 100 TL yatırsaydınız bugün ne kadar paranız olurdu?
Uzmanların favorisi! Doğal C vitamini… Bağışıklığı güçlendirip kabızlığı bitiriyor

Uzmanların favorisi! Doğal C vitamini… Bağışıklığı güçlendirip kabızlığı bitiriyor
Asgari ücretliydi, milyoner oldu... Deneyimini paylaştı!

Asgari ücretliydi, milyoner oldu... Deneyimini paylaştı!
‘Müslüm Baba’ memleketi Şanlıurfa’da anılıyor

‘Müslüm Baba’ memleketi Şanlıurfa’da anılıyor
Çin'in Ferrari'si, Tesla'yı geçti! Tamamen elektrikli...

Çin'in Ferrari'si, Tesla'yı geçti! Tamamen elektrikli...
6 yaşındaki çocuğa istismar davasında yeni gelişme!

6 yaşındaki çocuğa istismar davasında yeni gelişme!
Ege’nin altına dinamit

Ege’nin altına dinamit
TFF açıkladı: Süper Lig’de VAR SUPPORT sistemi kullanılacak

TFF açıkladı: Süper Lig’de VAR SUPPORT sistemi kullanılacak