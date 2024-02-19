TFF'den yayın ihalesi için ilk görüşme!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yayın ihalesi kapsamında ilk görüşmenin yapıldığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.02.2024 - 20:54
TFF'den yayın ihalesi için ilk görüşme!
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig ve TFF 1. Lig'in yayın ihalesi kapsamında ilk görüşmenin Saran Medya ile yapıldığını açıkladı.

İşte TFF'den yapılan açıklama;

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"Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği Vakfı tarafından ortaklaşa kurulan Yayın İhale Komisyonu, Levent'te bulunan Türkiye Futbol Federasyonu Binası'nda bir araya gelerek çalışmalarına devam etti.

BAŞKANLAR KATILDI

Toplantıda Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı ve Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkan Yardımcısı Dursun Özbek ile RAMS Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkan Yardımcısı Göksel Gümüşdağ'ın yanı sıra TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, 1. Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Stratejik Planlama, Yeni Proje Geliştirmeden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Burkay, 2. Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, İdari İşler ve 1. Lig'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Yalçın Orhan, Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Kulüp Lisans İşleri ve Engelli Federasyonlarından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Günay, Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, FIFA, UEFA İlişkileri ve Dış İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Eröğüt, Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, E-Bilet, Sponsorluklar ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Alkın Kalkavan ile Mali İşlerden ve Yeni Teknolojilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Erman Kalkandelen yer aldı.

Görüşmede 2024-2025, 2025-2026 ve 2026-2027 futbol sezonlarına ilişkin Süper Lig ve TFF 1. Lig müsabakaları yayın haklarının devri için verilen teklifler komisyon tarafından incelendi.

Bu kapsamda Yayın İhale Komisyonu, yayın ihalesine teklif veren Saran Medya temsilcilerini komisyon toplantısına davet ederek ilk görüşmesini gerçekleştirdi.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 2024-2025, 2025-2026 ve 2026-2027 futbol sezonlarına ilişkin Süper Lig ve TFF 1. Lig müsabakaları yayın haklarının devri hakkında düzenlenen ihale, İhale Genel Şartnamesi'ne ve her bir pakete ilişkin Özel Şartnameler'e uygun olarak kapalı teklif ve pazarlık usulüyle yapılıyor.

Süper Lig ve TFF 1. Lig müsabakalarının yayın haklarının devrine ilişkin ihale 29.02.2024 tarihe kadar tamamlanması planlanıyor."


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