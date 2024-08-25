Karim Benzema'dan Suudi Arabistan kararı: 'Kariyerimden sonra...'
Suudi Arabistan Pro Lig ekibi Al-Ittihad forması giyen Fransız oyuncu Karim Benzema, futbola veda ettikten sonra ülkede yaşamaya devam edeceğini açıkladı.
Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Ittihad'da forma giyen Karim Benzema'dan sürpriz bir açıklama geldi.
36 yaşındaki yıldız golcü, futbol kariyerinden sonra Suudi Arabistan'da yaşamaya devam edeceğini söyledi.
SUUDİ ARABİSTAN'DA YAŞAYACAK
Karim Benzema, "Kariyerimden sonra Suudi Arabistan'da yaşamaya devam edeceğim. Burada birçok proje var, hatta futbol için bile. Bir gün Dünya Kupası'nın Suudi Arabistan'da oynanacağını kim düşünebilirdi?" dedi.
Karim Benzema'nın Al Ittihad ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
14 yıllık Real Madrid kariyerinin ardından geçtiğimiz yıl Al Ittihad'a imza atan Benzema, Suudi Arabistan temsilcisinde çıktığı 30 maçta 13 gol attı ve 8 asist yaptı.
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