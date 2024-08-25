Young Boys maçında sakatlanmıştı: Galatasaray'da Muslera gelişmesi!
Şampiyonlar Ligi'ndeki Young Boys maçında sakatlanan Fernando Muslera, Galatasaray'ın bugün yaptığı antrenmanda yer aldı.
Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi Fernando Muslera, Şampiyonlar Ligi play-off turunda Young Boys'a karşı oynanan ilk maçta sakatlanmıştı.
Mücadelenin ikinci yarısına çıkamayan Fernando Muslera'nın İsviçre dönüşü çekilen MR'ı temiz çıkmıştı.
Öte yandan Fernando Muslera, Galatasaray'ın bugün gerçekleştirdiği antrenmanda takımla çalıştı.
?? Aslanlarımız, Young Boys maçı hazırlıklarını sürdürüyor. ?? #GSvYB #UCL pic.twitter.com/JUvSEOTY8s— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) August 25, 2024
NTV Spor'un haberine göre, Uruguaylı eldivenin İstanbul'da oynanacak Young Boys rövanşında kaleyi koruması bekleniyor.
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Young Boys'u ağırlayacağı müsabaka 27 Ağustos Salı akşam saat 22:00'de başlayacak.
Galatasaray ilk maçı deplasmanda 3-2 kaybetmişti.
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