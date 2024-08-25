Hannover ödemenin yapılmadığını iddia etmişti: Galatasaray'da Derrick Köhn gerçeği
Galatasaray'ın Derrick Köhn transferinden dolayı Hannover'e bir borcunun bulunmadığı iddia edildi.
Galatasaray'ın geçen sezon devre arasında Hannover'den kadrosuna kattığı Derrick Köhn için önemli gelişmeler yaşanıyor.
Alman basınında çıkan haberlerde Galatasaray'ın 2.5 milyon Euro'dan fazla bir rakamı henüz Hannover 96'ya ödemediği iddia edildi.
Sabah'ın haberine göre, sarı-kırmızılı kulübün Alman ekibine herhangi bir borcu bulunmuyor.
Galatasaray, Köhn'ü transfer ederken 3.350 milyon Euro bonservis bedelinde anlaşma sağlamıştı. 550 bin Euro peşinat ve 1.4 milyon Euro'luk iki taksit şeklinde el sıkışıldı.
Temmuz ayında ödenmesi gereken taksit, bir ay gecikmeyle Hannover 96'nın hesabına yatırıldı.
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