Galatasaray-Young Boys maçının hakemi belli oldu!

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Galatasaray'ın Young Boys'u konuk edeceği maçı Espen Eskas yönetecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.08.2024 - 11:29
Galatasaray-Young Boys maçının hakemi belli oldu!
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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi play-off turunda Young Boys ile oynayacağı rövanş maçının hakemi belli oldu.

İki takım arasında İstanbul'da oynanacak rövanş karşılaşmasını Norveçli hakem Espen Eskas yönetecek.

Galatasaray, Young Boys'u 3-2'nin rövanşında salı günü sahasında ağırlayacak.


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