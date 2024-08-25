Galatasaray-Young Boys maçının hakemi belli oldu!
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Galatasaray'ın Young Boys'u konuk edeceği maçı Espen Eskas yönetecek.
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi play-off turunda Young Boys ile oynayacağı rövanş maçının hakemi belli oldu.
İki takım arasında İstanbul'da oynanacak rövanş karşılaşmasını Norveçli hakem Espen Eskas yönetecek.
Galatasaray, Young Boys'u 3-2'nin rövanşında salı günü sahasında ağırlayacak.
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