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Karşıyaka 15 yıl sonra bir ilki yaşayacak!

Karşıyaka 15 yıl sonra bir ilki yaşayacak!

22.07.2025 17:29:00
Güncellenme:
DHA
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Karşıyaka 15 yıl sonra bir ilki yaşayacak!

Basketbol Süper Ligi ekibi Karşıyaka, 15 yıl sonra ilk defa Avrupa kupalarında yer almayacak.

Türk basketbolunun köklü kulüplerinden Karşıyaka, yaşadığı maddi sıkıntılar nedeniyle yeni sezonda Avrupa arenasında boy göstermeyecek.

Son olarak 2009-2010 sezonunda Avrupa'ya gidemeyen Kaf-Kaf 15 yıl aradan sonra ülke sınırlarından çıkmayacak.

15 YIL SONRA BİR İLK

Yeni sezonda FIBA Europe Cup'a Türkiye'den Aliağa Petkimspor davet edilirken, Bursaspor da Basketbol Şampiyonlar Ligi elemesinde başarısız olursa FIBA Europe Cup'ta yoluna devam edecek. Karşıyaka ise 2025-2026'da sadece Süper Lig ve Türkiye Kupası mücadelesi verecek.

Karşıyaka 2012-13 sezonunda FIBA EuroChallange ve 2020- 2021'de FIBA Şampiyonlar Ligi'nde final oynamış ancak kupayı kazanamamıştı. Kaf-Kaf 2015-16 sezonunda da EuroLeague'de ülkemizi temsil etmişti.

İlgili Konular: #Avrupa #ING Basketbol Süper Ligi #Karşıyaka

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