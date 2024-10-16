Karşıyaka, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde ilk galibiyetini aldı!

Basketbol Şampiyonlar Ligi C Grubu ikinci hafta maçında Karşıyaka, Fransız ekibi Saint-Quentin 84-74 mağlup etti.

Karşıyaka, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde ilk galibiyetini aldı!
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 16.10.2024 - 09:24

Basketbol Şampiyonlar Ligi C Grubu ikinci hafta maçında Karşıyaka, Fransız ekibi Saint-Quentin'i 84-74 yendi. Karşıyaka'nın ilk galibiyetine ulaştığı grupta Saint-Quentin de ilk yenilgisini yaşadı.

Karşılaşmaya Traore'nin 3 sayılık basketiyle başlayan rakibi karşısında McCollum ve Jefferson'un basketleriyle 10-0'lık seri yakalayan Karşıyaka, 4. dakikada 10-3 üstünlük kurdu. Webb'in üst üste bulduğu 3 sayılık basketlerle etkili olan yeşil-kırmızılı ekip, periyodu 11 sayı farkla 28-17 önde tamamladı.

İkinci periyotta etkili oyununu sürdüren Karşıyaka 17 sayılık farka (47-30) ulaştığı periyotta rakibinin son bölümdeki 7-0'lık serisine rağmen soyunma odasına 47-37 üstün gitti.

Üçüncü periyotta 23. dakikayı 56-41 üstün geçen Karşıyaka, rakibinin 10-0'lık serisine engel olamamasına rağmen 25. dakikayı 56-51 önde tamamladı. Yeşil-kırmızılı takım periyodu 68-62 üstün tamamladı.

Müsabakanın son 5 dakikasına 75-65 önde giren Karşıyaka, müsabakadan 84-74 galip ayrıldı.

Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyakan

Hakemler: Antonio Conde (İspanya), Gvidas Gedvilas (Litvanya), Geert Jacobs (Belçika)

Karşıyaka: Kenan Sipahi 11, McCollum 21, Jefferson 18, Webb 8, Boutsiele 8, Russell 16, Hakan Sayılı, Ergi Tırpancı 1, Mehmet Efe Demirel 1, Muhsin Yaşar

Saint-Quentin: Traore 11, Kirkwood, Oniangue 15, Moore 8, Olejniczak 10, Diakite, Goudou-Sinha 8, Pfister 2, Robinson 18, Silva 2

1. periyot: 28-17

Devre: 47-37

3. periyot: 68-62


Etiketler: #Saint-Quentin #Karşıyaka #basketbol şampiyonlar ligi

İlgili Haberler

Karşıyaka, Pınar Cup'ta şampiyon oldu

Karşıyaka, Pınar Cup'ta şampiyon oldu
Karşıyaka, Şampiyonlar Ligi'ne mağlubiyetle başladı!

Karşıyaka, Şampiyonlar Ligi'ne mağlubiyetle başladı!
Karşıyaka sahasında Merkezefendi'yi devirdi!

Karşıyaka sahasında Merkezefendi'yi devirdi!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler