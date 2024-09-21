Karşıyaka, Pınar Cup'ta şampiyon oldu

Yayınlanma: 21.09.2024 - 19:46

Güncelleme: 21.09.2024 - 19:46

Basketbol Pınar Cup 2024'ün son maçında Yukatel Merkezefendi Belediyesi'ni 94-51 yenen Karşıyaka, turnuvada birinciliğe ulaştı.

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk periyodunu 19-12 önde bitiren Karşıyaka, devreyi de 45-23 üstün tamamladı. Üçüncü periyodu da 57-39 önde geçen Karşıyaka, müsabakadan 94- 51 galip ayrıldı.

Karşılaşmanı 13'er sayı ile tamamlayan Daron Russell ve Kenan Sipahi en skorer isimler oldu. Organizasyondaki ilk maçında da Yunan ekibi Promitheas Patras'ı 85-65 mağlup eden Karşıyaka, iki müsabakasını da kazanarak Pınar Cup 2024'te birinciliğe ulaştı. Turnuvanın en değerli oyuncusu ise Karşıyaka'dan Jerry Boutsiele seçildi.