Karşıyaka, Mustafa Aşan ile yollarını ayırdı

Yayınlanma: 04.05.2023 - 13:22

Güncelleme: 04.05.2023 - 13:22

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta şampiyonluk yarışından erken elenen Karşıyaka, play-off'un bitimine 3 maç kala orta saha oyuncusu Mustafa Aşan'a veda etti.

"FORMAYI ÇIKARIN ÇIPLAK OYNAYIN!"

Karşıyaka, sezon başında kadrosuna aldığı Recep Türköz olmak üzere Soner Birinci, Nuri Fatih Aydın ve Burak Başkaya'yı takımdan göndermeye karar vermişti. Yeşil-kırmızılı takım bu 4 isme bir yenisini ekledi. İzmir ekibinde takım kaptanı Mustafa Aşan ile ayrılık kararı alındı.

Mustafa Aşan

Alsancak Stadı'nda pazar günü 2-0 kaybedilen 52 Orduspor KF maçı sonrasında tepkili olan taraftarların, "Formayı çıkarın çıplak oynayın" tezahüratı üzerine soyunma odasına giderken formasını çıkarıp tribüne elleriyle veda eden 34 yaşındaki futbolcu, kulüpten ayrıldı.

YOLLAR KARŞILIKLI OLARAK AYRILDI

Orduspor FK karşılaşmasının ardından antrenmana çıkmayan futbolcu, önceki gün taraftarların takımla yaptığı toplantıda yer almıştı. Aşan, dün yönetimle görüşüp ayrılık kararını bildirdi. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan tecrübeli ön liberoyla yolların karşılıklı olarak ayrılmasına karar verildi. Tesisteki eşyalarını toplayan Mustafa Aşan, memleketi Diyarbakır'a döndü.

İlk olarak 2014'te Şanlıurfaspor'dan kiralık olarak geldiği Karşıyaka'ya 2015-2016 sezonunun devre arasında bonservisiyle dönen Mustafa Aşan, 9 sezondur yeşil-kırmızılı formayı giydi. Kaf-Kaf'ta Spor Toto 1'inci Lig, 2'nci Lig ve 3'üncü Lig'de oynayan futbolcu 2 kez küme düşme acısı, 2 kez de 3'üncü Lig'de play-off heyecanı yaşadı. Transfer yasağıyla geçen 5 sezonda takımda sözleşme yenilenen ilk isim olan, yasak açıldıktan sonra 2 yıldır yine takım kaptanlığını sürdüren Mustafa Aşan, yeşil-kırmızılı formayla toplam 247 maça çıkıp 6 gol attı.