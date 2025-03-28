Karşıyaka'da Ahmet Çakı dönemi!
Karşıyaka Erkek Basketbol Takımı'nda başantrenörlüğe Ahmet Çakı getirildi.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka, başantrenörlük için Ahmet Çakı ile anlaştı.
Karşıyaka Spor Kulübünden yapılan açıklamada "Ahmet Çakı Karşıyaka'mızda! Kariyerine Anadolu Efes'te başlayan ve Darüşşafaka, TOFAŞ, ALBA Berlin gibi takımları çalıştıran Ahmet Çakı, takımımızda başantrenör olarak göreve getirilmiştir. Ahmet Çakı'nın Karşıyaka'da yeni bir başarı hikayesi yazacağına inanıyor, kendisine hoş geldin diyor ve birlikte büyük hedeflere ulaşmayı diliyoruz." denildi.
Sezona başantrenör Ufuk Sarıca yönetiminde başlayan Karşıyaka'da Sarıca'nın görevinden ayrılmasının ardından Rüçhan Tamsöz ve Sinan Aksoylar görev yapmıştı.
Etiketler: #Ahmet Çakı #Karşıyaka #başantrenör
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