Karşıyaka'nın düşüşü sürüyor: Üst üste 11. mağlubiyet!
Karşıyaka, Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında deplasmanda karşılaştığı Semt77 Yalovaspor'a 78-75 mağlup oldu.
Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Semt77 Yalovaspor, Karşıyaka'yı konuk etti.
90. Yıl Salonu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 78-75 kazandı.
ÜST ÜSTE 11. MAĞLUBİYET
Bu sonuçla birlikte Semt77 Yalovaspor, 6 maç aranın ardından kazanırken ligdeki 5. galibiyetini elde etti.
Karşıyaka, ligdeki üst üste 11. mağlubiyetini alarak 14 mağlubiyete ulaştı.
Salon: 90. Yıl
Hakemler: Emin Moğulkoç, Tolga Edis, Murat Ciner
Semt77 Yalovaspor: McConico, Johnson 13, Krampelj 13, Nichols 6, Ege Özçelik 8, Kadir Bayram 2, Griffin 4, Peterka 16, Yiğit Onan, Sherfield 16, Melih Kapucu, Boran Güler
Karşıyaka: Smith 19, Gallinat 18, Mert Celep 5, Muhsin Yaşar 10, Hollins, Efe Ergi Tırpancı 4, Hakan Sayılı 12, Mehmet Efe Demirel 2, Thomas Akyazılı 5, Ozan Yılmaz, Yalın Yıldız, Eylem Eminoğlu,
1. periyot: 24-16
Devre: 38-37
3. periyot: 57-58
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