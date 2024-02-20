Karşıyaka'da İlker Ergüllü dönemi
İzmir temsilcisi Karşıyaka Spor Kulübü'nde yönetimdeki istifa krizleri sonrası başkanlık görevine Asbaşkan İlker Ergüllü getirildi.
Geçen hafta yönetim içindeki fikir ayrılıkları sonrası önce İlker Ergüllü, ardından Başkan Azat Yeşil ve Sayman Hasan Yıldırım'ın istifa ettiği yeşil-kırmızılılarda yönetim kurulu toplantısında Ergüllü'nün istifası kabul edilmedi.
İlker Ergüllü yönetim içindeki oylama sonucu başkanlığa seçildi.
Göz Atın
İstifaları kabul olan Azat Yeşil ve Hasan Yıldırım'ın yerlerine ise yedek yönetim kurulu üyelerinden Sertaç İnamlık ve İlker Akpınar ana yönetime alındı.
Karşıyaka'da Voleybol Şube Başkanı Veysi Kubba'nın da istifa kararı alıp yönetim kurulu toplantısına katılmadığı öğrenildi.
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