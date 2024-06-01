Karşıyaka'da İlker Ergüllü tekrardan başkan seçildi

Karşıyaka Spor Kulübü'nde İlker Ergüllü tekrar başkanlığa seçildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.06.2024 - 19:56
Karşıyaka'da İlker Ergüllü tekrardan başkan seçildi
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Karşıyaka Spor Kulübü olağan seçimli genel kurulunda İlker Mehmet Ergüllü tekrar başkanlığa seçildi.

Bostanlı Suat Taşer Açıkhava Tiyatrosu'nda divan başkanlığını Ahmet Diker'in yaptığı genel kurula 188 üye katıldı.

Tek listeyle girilen seçimde oy birliği ile tekrar başkanlığa seçilen İlker Mehmet Ergüllü'nün listesinde Mustafa Karabağlı, Rıdvan Gürgönül, Sertaç İnamlık, Yücel Yetik, İlker Akpınar, Demir Çelik, Hatice Özalp, Gökhan Şensan, Özgür Okan, Mehmet Karal, Bahri Ekmekçioğlu, Barbaros Karadağ, Onur Münüp Güner, Mehmet Yaya yer aldı.


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