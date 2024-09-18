Karşıyaka'dan taraftarlarına özel çağrı

Yayınlanma: 18.09.2024 - 18:16

Güncelleme: 18.09.2024 - 18:16

Karşıyaka Spor Kulübü'nde Başkan İlker Ergüllü, bu sezon futbol, basketbol ve voleybolda çok iddialı kadrolar kurduklarını hatırlatıp taraftarlardan destek istedi.

Futbolda TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta şampiyonluk hedefiyle girdiği sezonda iki haftayı 4 puanla geçen, basketbolda Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'ne çok iddialı transferlerle hazırlanan, kadınlar voleybolda da oluşturduğu takımla yıllar süren Sultanlar Ligi hasretine son vermek isteyen İzmir ekibinde Başkan İlker Ergüllü, "Biz üzerimize düşeni yaptık, sıra taraftarda. Bu hafta futbolda pazar günü Elazığ FK maçında tribünlerin dolacağına inancımız tam, basketbolda da satışa çıkan kombinelere yoğun ilgi bekliyoruz" dedi.

Yaz döneminde kulübün sabit geliri, sponsoru olmamasına rağmen taraftarların beklentisini karşılayacak iddialı takımlar kurduklarını belirten Ergüllü, "Taraftarımız bizden transfer istedi, hatta eleştiri aldık ama tüm branşlarda kendi katkımızla beklentilerini karşılayacak kadroları kurduk. Artık eleştiri zamanı değil. Şimdi kombine alarak, maçlarımızda tribünleri doldurarak yanımızda olmalarını istiyoruz. Hedefe giden yolu yine taraftarımızla birlikte yürüyeceğiz" diye konuştu.

Futbolda gruptaki rakiplerden Bursaspor geçen hafta iç sahada 41 bin 300 biletli seyirciyle 3'üncü Lig'de rekor kırarken İlker Ergüllü, "Rakiplerimizin hem tribün hem siyasi desteğini görüyoruz. İyi günde kötü günde birlik olmamızın zamanı" diye konuştu.

BASKETBOLDA KOMBİNELER SATIŞTA

Basketbol Süper Ligi ve Şampiyonlar Ligi'nin iddialı ekibi Karşıyaka'nın 2024-25 sezonu kombine kartları anlaşmalı bilet firması aracılığıyla satışa çıktı. Daha önce saha içi koltukları satışa sunan yeşil-kırmızılılarda normal tribün kombineleri 9 bin TL, VIP kartlar ise 35 bin TL ile 55 bin TL arasında değişen fiyatlarla satılacak.

PINAR CUP BAŞLIYOR

Karşıyaka'nın basketbolda her sezon öncesi geleneksel olarak organize ettiği Pınar Cup yarın başlayacak. Yeşil-kırmızılı ekip Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki organizasyondaki ilk maçında yarın saat 18.00'de Yunanistan temsilcisi Promitheas Patras'ı ağırlayacak. Turnuvada cuma günü aynı saatte Merkezefendi Belediyesi Basket-Patras, cumartesi günü 15.30'da ise Karşıyaka-Merkezefendi maçları oynanacak. Bu sezon çok iddialı bir kadro kurup hazırlık maçlarında Fenerbahçe, Anadolu Efes, Galatasaray gibi rakiplerini yenerek gücünü gösteren İzmir temsilcisi, taraftarıyla ilk kez buluşacak. Karşıyaka'da basket takımının 26 yıllık isim sponsorluğundan çekilen Pınar'ın geleneksel kupa organizasyonunu sürdürmesi ise mutlulukla karşılandı.