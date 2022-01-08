Kasımpaşa evinde zorlanmadı! | Kasımpaşa 3-1 Hatayspor
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Kasımpaşa, sahasında konuk ettiği Atakaş Hatayspor'u 3-1'lik skorla mağlup etti ve ligin ikinci yarısına 3 puanla başladı.
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Kasımpaşa, kendi sahasında Atakaş Hatayspor ile karşı karşıya geldi.
Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Kasımpaşa 3-1'lik skorla kazandı.
Karşılaşmada İstanbul ekibine galibiyeti getiren golleri 1. dakikada Valentin Eysseric, 6. dakikada Umut Bozok ve 50. dakikada Michal Travnik kaydetti. Hatayspor'un tek golü ise 75. dakikada Onur Ergün'den geldi.
Bu sonucun ardından Kasımpaşa, puanını 18'e yükseltti. Hatayspor ise 32 puanda kaldı.
Ligin 21. haftasında Kasımpaşa, deplasmanda Giresunspor ile karşılaşacak. Hatayspor ise kendi sahasında Galatasaray'ı konuk edecek.
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