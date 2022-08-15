Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk oluyor. Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Süper Toto Süper Lig'in ikinci haftasında Fenerbahçe, Kasımpaşa'ya konuk olacak. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı, hakem Mete Kalkavan yönetecek.
KASIMPAŞA - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Kasımpaşa - Fenerbahçe karşılaşması 15 Ağustos Pazartesi günü (bugün) saat 21.45'te oynanacak.
KASIMPAŞA - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?
Kasımpaşa - Fenerbahçe mücadelesi beIN Sports 1'den canlı yayımlanacak.
Sarı-lacivertliler Beşiktaş ve Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada kazanarak ikide iki yapmak istiyor.
MUHTEMEL 11'LER
Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Bruma, Recep, Petretta, Aytaç, Fall, Hajradinovic, Ben Ouanes, Eysseric, Bahoken
Fenerbahçe: Altay; Osayi, Luan Peres, Szalai, Alioski; Zajc, Crespo, Arda Güler, Emre Mor; Valencia, Serdar Dursun
Video Haberler
- Kadıköy'de bıçaklı kavga: Esnaf, sandalye fırlattı
- 'MHP'yi baraj altı bırakır...'
- Savcı Sayan'ın 'İmamoğlu' esprisi spikeri bunalttı
- Ünlü Twitch yayıncısını Beyoğlu'nda çiçekçi çocuk ısırdı
- Hanife'yi otobüs terminalinde katleden erkek tutuklandı
- Dedesinin kullandığı traktörün altında kalıp öldü
- 'Türkiye dünyada ilk defa sandıkta...'
- Mısır'da kilise yangını: Ölenler ve yaralananlar var
- İzmir'de 8 bin yıllık parmak izi bulundu
- Pakistan’da kamyon yolcu otobüsünün üzerine devrildi
En Çok Okunan Haberler
-
- En başarılı belediye başkanı belli oldu
- Erdoğan ayrıntısı dikkat çekti
- Motorine dev zam yolda
- İş insanı, otel odasında ölü bulundu
- Metronun önüne atladı, vatman son anda durdu
- '2023 seçimleri için yapılan anketlerde...'
- 'Takı' kavgasında ikinci perde
- Arınç'tan dikkat çeken mesaj
- 'İstifa edin gidin'
- KYK'den 'fotoğraf' açıklaması