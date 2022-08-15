Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

15 Ağustos 2022 Pazartesi, 09:17

Süper Toto Süper Lig'in ikinci haftasında Fenerbahçe, Kasımpaşa'ya konuk olacak. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı, hakem Mete Kalkavan yönetecek.

KASIMPAŞA - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kasımpaşa - Fenerbahçe karşılaşması 15 Ağustos Pazartesi günü (bugün) saat 21.45'te oynanacak.

KASIMPAŞA - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa - Fenerbahçe mücadelesi beIN Sports 1'den canlı yayımlanacak.

Sarı-lacivertliler Beşiktaş ve Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada kazanarak ikide iki yapmak istiyor.

MUHTEMEL 11'LER

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Bruma, Recep, Petretta, Aytaç, Fall, Hajradinovic, Ben Ouanes, Eysseric, Bahoken

Fenerbahçe: Altay; Osayi, Luan Peres, Szalai, Alioski; Zajc, Crespo, Arda Güler, Emre Mor; Valencia, Serdar Dursun