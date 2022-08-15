Trabzonspor, Marc Bartra'yı KAP'a bildirdi

15 Ağustos 2022 Pazartesi, 00:31

Trabzonspor, Marc Bartra için oyuncu ve kulübüyle görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

İşte Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklama:

"İspanya La Liga ekiplerinden Real Betis'in profesyonel futbolcusu Marc Bartra Aregall'ın Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır."

İŞTE MARC BARTRA'NIN İLK SÖZLERİ

Havalimanında konuşan Marc Bartra, "Trabzonspor gibi harika bir kulübe geldim. Motive olmuş durumdayım. İnanılmaz bir taraftar sevgisi var. İlk günden böyle bir şey beklemiyordum. Umarım onlara karşılık verebilirim oyunumla! Hem Borussia Dortmund hem Barcelona'da Şampiyonlar Ligi'nde oynama fırsatı bulmuştum. Tekrar Şampiyonlar Ligi'nde oynamayı dört gözle bekliyorum." ifadelerini kullandı.