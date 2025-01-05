Kasımpaşa - Gaziantep FK maçında kazanan yok!

Yayınlanma: 05.01.2025 - 15:50

Güncelleme: 05.01.2025 - 15:50

Süper Lig'in 18. haftasında Kasımpaşa, sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi.

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'ndaki mücadele 2-2 sona erdi.

Kasımpaşa, 7. dakikada Nuno Da Costa ile öne geçti. Gaziantep FK, 9. dakikada David Okereke ile eşitliği buldu. Kasımpaşa, Da Costa'nın 41'de attığı golle soyunma odasına 2-1 önde gitti.

Gaziantep FK, 83. dakikada Halil Dervişoğlu'nun attığı golle 2-2'lik eşitliği buldu. Galatasaray'dan kiralanan Halil Dervişoğlu, Gaziantep'teki ilk golünü attı.

GOL İPTAL EDİLDİ

Gaziantep FK'de Christopher Lungoyi, uzatma dakikalarında golü buldu ve 3-2 öne geçti. Lungoyi'nin golü, VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal oldu.