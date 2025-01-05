Kasımpaşa - Gaziantep FK maçında kazanan yok!
Trendyol Süper Lig'in 18. hafta karşılaşmasında Kasımpaşa ile Gaziantep FK 2-2 berabere kaldı.
Süper Lig'in 18. haftasında Kasımpaşa, sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi.
Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'ndaki mücadele 2-2 sona erdi.
Kasımpaşa, 7. dakikada Nuno Da Costa ile öne geçti. Gaziantep FK, 9. dakikada David Okereke ile eşitliği buldu. Kasımpaşa, Da Costa'nın 41'de attığı golle soyunma odasına 2-1 önde gitti.
Gaziantep FK, 83. dakikada Halil Dervişoğlu'nun attığı golle 2-2'lik eşitliği buldu. Galatasaray'dan kiralanan Halil Dervişoğlu, Gaziantep'teki ilk golünü attı.
GOL İPTAL EDİLDİ
Gaziantep FK'de Christopher Lungoyi, uzatma dakikalarında golü buldu ve 3-2 öne geçti. Lungoyi'nin golü, VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal oldu.
Etiketler: #kasımpaşa #gaziantep fk #Trendyol Süper Lig
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