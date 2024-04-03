Trabzonspor-Fenerbahçe sevkleri için seçimi bekleyen TFF artık şaşırtmıyor

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Trabzonspor-Fenerbahçe sevkleri için seçimi bekleyen TFF artık şaşırtmıyor

cumhuriyet.com.tr
03 Nisan 2024 Çarşamba, 22:22

Trabzonspor-Fenerbahçe sevkleri için seçimi bekleyen TFF artık şaşırtmıyor

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