Kasımpaşa küme düşme hattını karıştırdı, İstanbulspor'u ter bastı!

Yayınlanma: 20.05.2023 - 18:00

Güncelleme: 20.05.2023 - 18:00

Süper Lig 35. hafta maçında Kasımpaşa, sahasında İstanbulspor ile karşılaştı.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan maçı Kasımpaşa 1-0 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 58. dakikada Yasin Özcan kaydetti.

Kasımpaşa'da Fode Koita'nın 84. dakikada attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Geçtiğimiz hafta Sivasspor'u mağlup eden Kasımpaşa ligde üst üste 2. galibiyetini aldı. İstanbulspor ise ligde üst üste 2. mağlubiyetini yaşadı.

Kasımpaşa'nın 17 yaşındaki sol beki Yasin Özcan, Süper Lig'deki ikinci golünü kaydetti.

Bu sonuçla puanını 40'a çıkaran Kasımpaşa, ligde kalma yolunda çok önemli bir 3 puan aldı. Bir maçı eksik olan Giresunspor ile puan farkını 9 yaptı. İstanbulspor ise 35 puanla küme hattının bir basamak üstünde yer aldı.

Ligin bir sonraki haftasında Kasımpaşa, Alanyaspor'a konuk olacak. İstanbulspor ise Adana Demirspor'u ağırlayacak.