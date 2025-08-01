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Kasımpaşa, Pape Habib Gueye'i duyurdu

Kasımpaşa, Pape Habib Gueye'i duyurdu

1.08.2025 17:50:00
Güncellenme:
DHA
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Kasımpaşa, Pape Habib Gueye'i duyurdu

Kasımpaşa, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Lacivert-beyazlılar, Senegalli forvet Pape Habib Gueye ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Transfer çalışmalarını sürdüren lacivert-beyazlılar kadrosuna Pape Habib Gueye'i kattığını duyurdu.

Kulüp, resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "Yeni transferimiz Pape Habib Gueye, Vadi İstanbul'da geçirdiği kontrollerin ardından Turgay Ciner Spor Tesislerimizde düzenlenen imza töreninde kendisini 4 yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı. Yeni transferimiz Pape'ye hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verdi.

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