Kasımpaşa Sadık Çiftpınar'ı kadrosuna kattığını açıkladı
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen Sadık Çiftpınar'ı kadrosuna kattığını açıkladı.
Transferde önceliği savunmaya veren Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Yeni Malatyaspor'dan ayrılan Sadık Çiftpınar ile anlaşmaya vardı.
Lacivert-beyazlılardan yapılan açıklamada, "Yeni transferimiz Sadık Çiftpınar, sağlık sponsorumuz Liv Hospital'de geçirdiği kontrollerin ardından Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Muhammed Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı" ifadeleri kullanıldı.
SADIK ÇİFTPINAR KİMDİR?
2009 yılında Seyhan Belediyespor altyapısından Galatasaray Akademisi'ne transfer olan Sadık Çiftpınar, Sarı-Kırmızılılarda A takıma çıkamadan Akçaabat FK'ye transfer olmuştu. 2014-15 sezonunun ara transfer döneminde Yeni Malatyaspor'un yolunu tutan Sadık Çiftpınar, 2018-19 sezonunun devre arasında ise Fenerbahçe'nin yolunu tutmuştu.
Fenerbahçe'deki kariyeri sakatlıklarla geçen deneyimli forvet, Sarı-Lacivertlilerde tutunamamış ve yeniden Yeni Malatyaspor'a transfer olmuştu. Malatya temsilcisinin Süper Lig'e veda etmesinin ardından Sadık Çiftpınar alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle sözleşmesini tek taraflı feshedip takımdan ayrılmıştı.
Yeni transferimiz Sadık Çiftpınar, sağlık sponsorumuz @livhospital'de geçirdiği kontrollerin ardından Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Muhammed Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı.#Kasımpaşa pic.twitter.com/BKOgKod7lt— Kasımpaşa (@kasimpasa) June 25, 2022
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