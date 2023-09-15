Kasımpaşa, Samuel Bastien'i transfer etti!
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Samuel Bastien'i kadrosuna kattığını açıkladı.
Trendyol Süper Lig ekibi Kasımpaşa, transferin son gününde orta saha oyuncusu Samuel Bastien'i kadrosuna kattı. Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki futbolcunun, sağlık kontrollerinin ardından kendisini Kasımpaşa'ya bağlayan imzayı attığı belirtildi.
Anderlecht, Avellino, Verona, Standard Liege ve Burnley formalarını giyen Demokratik Kongolu futbolcu, 8 kez de milli takımda oynadı.
Burnley formasıyla geçtiğimiz sezon 18 lig, 6 da kupa maçında boy gösteren Samuel Bastien, bu karşılaşmalarda 2 gol atarken 1 de asist yaptı.
Player Alanı
En Çok Okunan Haberler
-
- Voleybolda 'devşirme' kuralında değişiklik
- THY uçağının iniş takımında ceset bulundu!
- Erdoğan'dan gece yarısı atama ve görevden alma!
- Havacılık üniversitesinin başına gelene bak!
- Mesaj atıp çatıdan atladılar!
- Özgür Özel adaylığını ilan etti
- Önce evlerini sonra vücutlarını istila ettiler
- Eris varyantı resmen Türkiye'de...
- Örsan K. Öymen adaylığını açıkladı
- Özgür Özel 'kurultay' için tarih verdi