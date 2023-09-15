Kasımpaşa, Samuel Bastien'i transfer etti!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Samuel Bastien'i kadrosuna kattığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.09.2023 - 20:37
Kasımpaşa, Samuel Bastien'i transfer etti!
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Trendyol Süper Lig ekibi Kasımpaşa, transferin son gününde orta saha oyuncusu Samuel Bastien'i kadrosuna kattı. Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki futbolcunun, sağlık kontrollerinin ardından kendisini Kasımpaşa'ya bağlayan imzayı attığı belirtildi.

Anderlecht, Avellino, Verona, Standard Liege ve Burnley formalarını giyen Demokratik Kongolu futbolcu, 8 kez de milli takımda oynadı.

Burnley formasıyla geçtiğimiz sezon 18 lig, 6 da kupa maçında boy gösteren Samuel Bastien, bu karşılaşmalarda 2 gol atarken 1 de asist yaptı.


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