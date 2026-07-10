Cumhuriyet Gazetesi Logo
Kasımpaşa, Sercan Deniz'i renklerine bağladı

Kasımpaşa, Sercan Deniz'i renklerine bağladı

10.07.2026 19:03:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Kasımpaşa, Sercan Deniz'i renklerine bağladı

Kasımpaşa, Bucaspor 1928 forması giyen 19 yaşındaki kanat oyuncusu Sercan Deniz'i transfer etti.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, 19 yaşındaki kanat oyuncusu Sercan Deniz'i kadrosuna kattı.

Lacivert-beyazlı kulübün açıklamasında, "Bucaspor 1928 forması giyen Sercan Deniz, CEO'muz Ceyhun Kazancı'nın katılımıyla Kemerburgaz Tesisleri'mizde düzenlenen törende kendisini kulübümüze bağlayan resmi sözleşmeye imza attı. Sercan Deniz'e Kasımpaşa ailemize hoş geldin diyor, formamız altında başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Geçen sezon Bucaspor'da 34 maçta forma giyen Sercan, 9 gol attı.

İlgili Konular: #transfer #kasımpaşa #Sercan Deniz

İlgili Haberler

Kasımpaşa'dan iki transfer birden
Kasımpaşa'dan iki transfer birden Transfer çalışmalarını sürdüren Kasımpaşa, iki genç oyuncu Stann Elysee Dalo ve Emirhan Boz'u kadrosuna kattı.
Spor yazarları Kasımpaşa - Galatasaray maçını değerlendirdi: 'Icardi kalsa bile santrfor şart'
Spor yazarları Kasımpaşa - Galatasaray maçını değerlendirdi: 'Icardi kalsa bile santrfor şart' Spor yazarları, Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup olduğu karşılaşmayı yorumladı.
Kasımpaşa maçında son kez forma giydiler: Galatasaray'da 3 isimle yollar ayrılıyor
Kasımpaşa maçında son kez forma giydiler: Galatasaray'da 3 isimle yollar ayrılıyor Galatasaray'ın, devre arasında kiralık olarak kadrosuna kattığı Noa Lang, Yaser Asprilla ve Sacha Boey ile yollarını ayıracağı iddia edildi.