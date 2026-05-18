Spor yazarları Kasımpaşa - Galatasaray maçını değerlendirdi: 'Icardi kalsa bile santrfor şart'

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray, 2025/26 sezonunun son maçında deplasmanda Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından spor yazarları sarı-kırmızılıların performansını ve mücadeleyi değerlendirdi.

"MUTLU SON"

Ebru Kılıçoğlu: Ligin zirvesinde durum belli ama sıralamanın “sonu” ne olacak? Günün maçlarının muamması bu… Bu nedenle Kasımpaşa-Galatasaray karşılaşmasında, topa daha sahip olan taraf Galatasaray olsa da gole daha yakın duran hırslı tarafın Kasımpaşa olması sürpriz değil. Sarı-Kırmızılılarda, yedeklerin forma giydiği karşılaşmada, Lang, Sane ve Eren, son maçın çalışkanları olarak ön plana çıkıyorlar. Yine de gösterilen çabada gol hedefi yok… Özellikle Günay’ın performansıyla takımını bir kez daha üzdüğü karşılaşmada; Kasımpaşa, Galatasaray kalesine ilk ciddi gelişinden golle dönüyor: 27’de maçın en başarılı ismi Benedyczak akıl dolu bir vuruşla takımını rahatlatıyor. Galatasaray sezonu mağlubiyetle kapatmak istemiyor belki ama bunu sahaya yansıtamıyor. Bu sefer maçın sevineni hem kaybeden hem de kazanarak ligde kalmayı başaran Kasımpaşa oluyor. (Cumhuriyet)

"GALATASARAY İSTEDİ AMA YETMEDİ!"

Güntekin Onay: Ligde kalmak için en az 1 puana ihtiyacı olan Kasımpaşa, çok iyi bir mücadele ortaya koydu ve skoru korumayı başardı. Lacivert beyazlılarda ligin ikinci yarısında transfer olan ve 14 maçta 10 gole imza atan Benedcyzak ligde kalış hikâyesinin kahramanı oldu. Galatasaray ise “Rotasyonlu kadroda ilk 11’i kimler zorlar, kimler bu takımın seviyesinde değil?” sorusunun cevabını görmek için dünkü maçı göz ardı etmemeli. Son olarak dün bir kez daha izledikten sonra Mauro İcardi ile ancak ücretinde çok büyük bir indirim yaparsa devam edilmeli. (Hürriyet)

"HALI SAHA MAÇI"

Levent Tüzemen: Cuma gecesi RAMS Park'ta düzenlenen şampiyonluk gecesinden sonra, Galatasaraylı oyuncular için Kasımpaşa maçını oynamak 'angarya' gibiydi. Okan Buruk, Kasımpaşa önüne ideale yakın oyunculara yer verirken İcardi- Sane-İlkay-Boey-Eren-Kaan-Lang gibi derin kadroda yer alan etkili oyuncuları ilk 11'de sahaya sürdü. Galatasaraylı futbolcular mücadele olarak oyuna ve topa hakim görüntü sergileseler de zihinsel olarak maça halı saha mantığı ile bakıp özgürce ve açık futbol sergileyerek oynadılar. (Sabah)

"4 GERİDEN 7 İLERİYE"

Bülent Timurlenk: Cruyff, İspanya'da tarih yazarken, Derwall benzer bir hikâyeyi İstanbul'da yazmıştı… Cruyff'un 4 şampiyonluğunda Guardiola varsa ve o Barça'yı zirveye taşıyan en iyi futbol oynatan teknik adam olduysa, Fatih Terim'in de Okan Buruk'u vardı 4 şampiyonluğunda. Bu ikilinin ellerinde 26 yıl önce yükselen UEFA'nın yıldönümünde G.Saray müzesine 12 lig şampiyonluğu kupası getiren Buruk sahada, Terim tribündeydi. Maç detaydı. (Sabah)

"DUYGUSAL KAPANIŞ"

Serkan Akcan: Başkan Dursun Özbek başta olmak üzere herkes Icardi konusunda aşırı duygusal. Çünkü Icardi ilk iki sezonda Galatasaray’ı şampiyonluğa taşımakla kalmadı, bir fenomene dönüştü ve belki de bir nesli Galatasaraylı yaptı. Eğer Icardi fedakarlık yapıp teklif edilen maaşla kalsa bile Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi için Osimhen ile Icardi’nin arasına santrfor alması şart. (Fanatik)