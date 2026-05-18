Kasımpaşa maçında son kez forma giydiler: Galatasaray'da 3 isimle yollar ayrılıyor

Galatasaray'da sezonun tamamlanmasıyla birlikte takıma veda edecek futbolcular netleşmeye başladı. Bu bağlamda satın alma opsiyonuyla kiralanan 3 futbolcuya teşekkür edilecek.

SACHA BOEY VE NOA LANG

Dün akşam oynanan Kasımpaşa maçında Sacha Boey ve Noa Lang son kez Galatasaray forması giydi.

NTV Spor'da yer alan habere göre; sarı-kırmızılılar iki futbolcuyla da devam etmek istese de Sacha Boey'in 15, Noa Lang'ın 30 milyon Euro'luk opsiyonları yönetimin elini kolunu bağlamış durumda.

ASPRILLA'NIN VEDASI

Kasımpaşa maçının kadrosunda yer almayan Yaser Asprilla ile ise kesin olarak yollar ayrılacak. 23 milyon Euro'luk opsiyonu kullanılmayacak olan Kolombiyalı kanat oyuncusu, Girona'ya dönecek.

OKAN BURUK'TAN YABANCI KURALI VURGUSU

Okan Buruk, Kasımpaşa maçının ardından yaptığı açıklamada Sacha Boey ve Noa Lang'tan memnun olduklarını ancak yabancı kuralının işleri zorlaştırdığını bildirmişti. Buruk, "Tercihler yapmanız lazım. İkisinin de bize faydası oldu. Onlar, düşündüğümüz ve almak istediğimiz oyuncular. Yeni yabancı kuralıyla ne yapacağımızı, kadro planlamamızın nasıl olacağını bilmiyoruz. Bu işin içinden çıkmak zor" ifadelerini kullanmıştı.