Cumhuriyet Gazetesi Logo
Kasımpaşa maçında son kez forma giydiler: Galatasaray'da 3 isimle yollar ayrılıyor

Kasımpaşa maçında son kez forma giydiler: Galatasaray'da 3 isimle yollar ayrılıyor

18.05.2026 14:14:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Kasımpaşa maçında son kez forma giydiler: Galatasaray'da 3 isimle yollar ayrılıyor

Galatasaray'ın, devre arasında kiralık olarak kadrosuna kattığı Noa Lang, Yaser Asprilla ve Sacha Boey ile yollarını ayıracağı iddia edildi.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Galatasaray'da sezonun tamamlanmasıyla birlikte takıma veda edecek futbolcular netleşmeye başladı. Bu bağlamda satın alma opsiyonuyla kiralanan 3 futbolcuya teşekkür edilecek.

SACHA BOEY VE NOA LANG

Dün akşam oynanan Kasımpaşa maçında Sacha Boey ve Noa Lang son kez Galatasaray forması giydi.

NTV Spor'da yer alan habere göre; sarı-kırmızılılar iki futbolcuyla da devam etmek istese de Sacha Boey'in 15, Noa Lang'ın 30 milyon Euro'luk opsiyonları yönetimin elini kolunu bağlamış durumda.

ASPRILLA'NIN VEDASI

Kasımpaşa maçının kadrosunda yer almayan Yaser Asprilla ile ise kesin olarak yollar ayrılacak. 23 milyon Euro'luk opsiyonu kullanılmayacak olan Kolombiyalı kanat oyuncusu, Girona'ya dönecek.

OKAN BURUK'TAN YABANCI KURALI VURGUSU

Okan Buruk, Kasımpaşa maçının ardından yaptığı açıklamada Sacha Boey ve Noa Lang'tan memnun olduklarını ancak yabancı kuralının işleri zorlaştırdığını bildirmişti. Buruk, "Tercihler yapmanız lazım. İkisinin de bize faydası oldu. Onlar, düşündüğümüz ve almak istediğimiz oyuncular. Yeni yabancı kuralıyla ne yapacağımızı, kadro planlamamızın nasıl olacağını bilmiyoruz. Bu işin içinden çıkmak zor" ifadelerini kullanmıştı.

İlgili Konular: #sacha boey #Noa Lang #Yaser Asprilla

İlgili Haberler

Kafasına darbe almıştı, oyuna devam edemedi: Galatasaray'da iki sakatlık
Kafasına darbe almıştı, oyuna devam edemedi: Galatasaray'da iki sakatlık Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray'ın Kasımpaşa'ya konuk olduğu maçta kaleci Günay Güvenç ve Renato Nhaga sakatlık yaşadı.
Spor yazarları Kasımpaşa - Galatasaray maçını değerlendirdi: 'Icardi kalsa bile santrfor şart'
Spor yazarları Kasımpaşa - Galatasaray maçını değerlendirdi: 'Icardi kalsa bile santrfor şart' Spor yazarları, Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup olduğu karşılaşmayı yorumladı.
İlkay Gündoğan'dan taraftarı heyecanlandıran transfer açıklaması: 'Bana Galatasaray'ı sordular'
İlkay Gündoğan'dan taraftarı heyecanlandıran transfer açıklaması: 'Bana Galatasaray'ı sordular' Galatasaray'ın Manchester City'den sezon başında transfer ettiği İlkay Gündoğan, taraftarları heyecanlandıracak bir açıklama yaptı.