Kasımpaşa, Trazie Thomas'ı açıkladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, 24 yaşındaki Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu Trazie Thomas ile sözleşme imzaladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.02.2024 - 21:04
Kasımpaşa, Trazie Thomas'ı açıkladı
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, 24 yaşındaki Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu Trazie Thomas ile sözleşme imzaladı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni transferimiz Trazie Thomas, Turgay Ciner Spor Tesislerimizde düzenlenen imza töreninde kendisini Kasımpaşa'mıza bağlayan sözleşmeye imza attı." ifadesi kullanıldı.


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