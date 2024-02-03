Kasımpaşa, Trazie Thomas'ı açıkladı
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, 24 yaşındaki Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu Trazie Thomas ile sözleşme imzaladı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, 24 yaşındaki Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu Trazie Thomas ile sözleşme imzaladı.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni transferimiz Trazie Thomas, Turgay Ciner Spor Tesislerimizde düzenlenen imza töreninde kendisini Kasımpaşa'mıza bağlayan sözleşmeye imza attı." ifadesi kullanıldı.
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