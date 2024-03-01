Kasımpaşa'da gol sesi çıkmadı!
Trendyol Süper Lig'in 28. hafta açılış maçında Kasımpaşa ile Sivasspor 0-0 berabere kaldı.
Trendyol Süper Lig'in 28. hafta açılış maçında Kasımpaşa ile Sivasspor karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 0-0 eşitlikle sonuçlandı.
Bu sonuçla birlikte Kasımpaşa, puanını 40'a, Sivasspor ise 38'e yükseltti.
Ligin bir sonraki maçında Kasımpaşa, İstanbulspor ile deplasmanda karşılaşacak. Sivasspor, sahasında Alanyaspor'u ağırlayacak.
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