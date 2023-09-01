Kasımpaşa'da gol yağmuru! Trabzonspor İstanbul'da kendine geldi...
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Kasımpaşa'yı 5-1 mağlup etti ve ikinci galibiyetini aldı.
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk oldu. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Trabzonspor 5-1 kazanarak sezonun ikinci galibiyetini elde etti.
Maçın 15. dakikasında genç oyuncu Enis Destan'ın golüyle öne geçen bordo mavililer 28'de Bardhi ve 45+4'te Benkovic'in golleriyle ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı.
64. dakikada tekrar sahneye çıkan Bardhi skoru 4-0'a taşıdı. 82. dakikada Göktan'ın golüyle skor 5-0'a gelirken Kasımpaşa 85'te Winck'in golüyle skoru 5-1 olarak ilan etti.
Bu sonuçla Trabzonspor puanını 6'ya yükseltti ve sezonun ikinci galibiyetini elde etti. Kasımpaşa ise 5 puanda kaldı.
Trabzonspor önümüzdeki hafta evinde Beşiktaş'ı ağırlarken Kasımpaşa ise Alanyaspor deplasmanına çıkacak.
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