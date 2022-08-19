Kasımpaşa'da Hilmi Öksüz istifa etti
Kasımpaşa'da başkan vekili ve yönetim kurulu üyesi olan Hasan Hilmi Öksüz, görevlerinden istifa ettiğini açıkladı.
Hasan Hilmi Öksüz, Kasımpaşa AŞ'deki yönetim kurulu üyeliği ve başkan vekilliği görevinden istifa ettiğini açıkladı.
Öksüz, yaptığı yazılı açıklamada, Kasımpaşa'nın her şeyden önce semtin kulübü olduğunu belirterek, "2002-2003 sezonundan itibaren yönetim kurulu başkanlığı yaparak 3. Lig'den Süper Lig'e yükselmesinde tüm semtle emek ve katkımız bulunmaktadır. 2011-2012 sezonundan itibaren yeni yapılanma sebebiyle Kasımpaşa Sportif Faaliyetler AŞ bünyesinde faaliyet gösteren Kasımpaşa AŞ yönetim kurulu üyeliği ve başkan vekilliği görevlerimden gördüğüm lüzum üzerine 18 Ağustos itibarıyla istifa ettim. Kasımpaşa Spor Kulübü Derneği bünyesinde yönetim kurulu başkanlığı görevim sürmekte olup sportif çalışmalarımız ve semte desteğimiz devam edecektir." ifadelerine yer verdi.
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