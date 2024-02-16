Kasımpaşa'da kazanan çıkmadı!

Yayınlanma: 16.02.2024 - 22:01

Güncelleme: 16.02.2024 - 22:01

Trendyol Süper Lig 26. hafta maçında Kasımpaşa ile Fatih Karagümrük karşılaştı. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan maç 1-1 eşitlikle sona erdi.

Ev sahibi ekip 11. dakikada Nuno Da Costa'nın golüyle öne geçti. Fatih Karagümrük bu gole 38. dakikada Valentin Eysseric ile karşılık verdi. Maçta başka gol çıkmadı ve mücadele bu skorla sona erdi.

Ev sahibi ekibin 80. dakikada Winck ile bulduğu gol elle oynama gerekçesiyle geçerli sayılmadı.

Kasımpaşa'da Haris Hajradinovic, Da Costa'nın golünde yaptığı asistle bu sezonki asist sayısını 11'e çıkardı.

Ev sahibi ekipte sakatlanan Yasin Özcan, maça devam edemedi. 88. dakikada yerini Yunus Emre'ye bıraktı.

Alınan bu sonucunn ardından Kasımpaşa puanını 39'a, Karagümrük ise 28'e çıkardı. Ligin bir sonraki haftasında Kasımpaşa, Fenerbahçe ile karşılaşacak. Karagümrük ise alanyaspor'u ağırlayacak.