Kasımpaşa'dan Demirspor'a çelme!

Spor Toto Süper Lig'de 14. hafta mücadelesinde Adana Demirspor, konuk ettiği Kasımpaşa ile 0-0 berabere kaldı ve 2 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

cumhuriyet.com.tr
26 Kasım 2021 Cuma, 22:08
Kasımpaşa'dan Demirspor'a çelme!
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Spor Toto Süper Lig'de 14. hafta karşılaşmasında Adana Demirspor, Kasımpaşa'yı ağırladı.

Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı.

Bu sonucun ardından 2 maçlık galibiyet serisi sona eren Adana Demirspor, 20 puanla 10. sırada yer aldı. 3 maçtır kazanamayan Kasımpaşa ise 10 puanla 19. sırada yer buldu.

Adana Demirspor, gelecek hafta Trabzonspor deplasmanına gidecek. Kasımpaşa ise Beşiktaş'ı konuk edecek.


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