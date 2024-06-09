Kasımpaşa'dan Dursun Özbek'e yanıt: 'Eksik bilgi ile...'
Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'nın Başkanı Fatih Saraç, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e cevap geldi.
Kasımpaşa Başkanı Fatih Saraç, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in kendisi hakkındaki sözlerine cevap verdi.
Dursun Özbek, "Çok enteresan, Ali Koç yayında konuşmanın bir yerinde Kasımpaşa Başkanı Fatih Saraç'a 'Fatih kaseti koy' diye hitap edebiliyor! Demek ki eskiden gelen bir alışkanlık var, bu şekilde hitap edebilmesi için..." Habertürk TV'de Ali Koç ile Aziz Yıldırım'ın yayını hakkında açıklama yaptı.
FATİH SARAÇ'TAN AÇIKLAMA
Bu sözler üzerine açıklama yapan Kasımpaşa Başkanı Fatih Saraç "Dursun ağabey, Ali Bey 'Fatih' demiyor, 'Fatih Bey' diyor. 'Kaseti koy' demiyor, 'Kaset ne oldu?' Diyor. Lütfen eksik bilgi ile benim ismimi açıklamalarınıza karıştırmayın!" ifadelerini kullandı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Ünlü kuruyemiş markası ürünlerini tek tek toplatıyor
- Erdoğan'a sarılmıştı, bakın kim çıktı!
- AKP'lilerden Erdoğan'ı kızdıracak hamle
- YKS'de çıkan 'Oppenheimer' sorusu gündem oldu
- Kayıp kadın, devasa pitonun midesinde bulundu!
- Canlı yayında tarihi buluşma! Aziz Yıldırım ve Ali Koç..
- Türkiye'nin ikinci astronotu Atasever, Dünya'ya döndü
- Yabancılar Carry Trade ile nasıl para kazanıyor?
- YKS’ye geç kalan öğrenci için güzergahını değiştirdi
- Bu illerden ev alanlar kazandı