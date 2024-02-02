Kasımpaşa'dan savunmaya takviye!
Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, stoper Jackson Porozo'yu kadrosuna kattığını açıkladı.
Trendyol Süper Lig takımlarından Kasımpaşa, stoper bölgesine takviye yaptı.
JACKSON POROZO KASIMPAŞA'DA
İstanbul temsilcisi, Ekvadorlu stoper Jackson Porozo'yu renklerine bağladı.
Transferle ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni transferimiz Jackson Porozo, Turgay Ciner Spor Tesislerimizde düzenlenen imza töreninde kendisini Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı" denildi.
Bonservisi Troyes'da bulunan Jackson Porozo için Fransız ekibi 3.5 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti.
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