Kasımpaşalı futbolcu Fode Koita: '2 dakika, 1 saat gibi geçti'
Süper Lig ekibi Kasımpaşa'nın futbolcusu Fode Koita, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depreme ilişkin Fransız basınına açıklamalarda bulundu. Gineli futbolcu, geceyi Hatay'da geçirdiklerini belirterek, "Odadaki her eşyanın hareket ettiğini gördüm ve deprem olduğunu fark ettim. O 2 dakika, 1 saat gibi geçti." ifadelerini kullandı.
Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremin ardından Kasımpaşa'nın yıldız ismi Fode Koita yaşadıklarını Fransız gazetesi L'Equipe'e anlattı.
Fode Koita, Hatayspor maçı sonrası henüz Hatay'da bulunduğunu ve geceyi şehirde geçirdiklerini iletti. Koita, "Depremin şiddetiyle yataktan düştüm. Bu acımasız uyanış beni panikletti. Çünkü, neler olduğunu ilk anda anlayamadım. Odadaki her eşyanın hareket ettiğini gördüm ve deprem olduğunu fark ettim. O 2 dakika, 1 saat gibi geçti. Bir an önce çıkmam gerektiğini biliyordum. Ancak, büyük depremin hemen ardından güçlü bir artçı şok hissettim" dedi.
Fode Koita
"OTOBÜSE SIĞINDIK"
32 yaşındaki Gineli yıldızı "Şansımız, bulunduğumuz binanın gerçekten sağlam olması ve çökmemesi oldu. Aşağıya doğru hızlı şekilde indik ve otobüse sığındık. Çok soğuktu. Üşüyen çocuklar vardı. Acele şekilde aşağıya indikleri için düzgünce giyinememişlerdi" diyerek sözlerini noktaladı.
Koita, otele dönmesi yasaklandığı için oradaki çocuklarla ilgilendiğini ve paniklerini azaltmak için çabaladığını belirterek sözlerini noktaladı.
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