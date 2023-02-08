Kasımpaşalı futbolcu Stephane Bahoken: 'Ölümü ucuz atlattık'

Süper Lig ekibi Kasımpaşa'nın futbolcusu Stephane Bahoken, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depreme ilişkin Fransız basınına konuştu. Bahoken, "Yatağıma sarılıp depremin geçmesini bekledim. Tüm eşyalarımı toplayarak takım arkadaşlarımla birlikte hareket ettim. Bazıları çıplak ayakla çıktı" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08 Şubat 2023 - 10:02
Kasımpaşalı futbolcu Stephane Bahoken: 'Ölümü ucuz atlattık'
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Kasımpaşa'nın Fransız futbolcusu Stephane Bahoken, Hatay maçı için gittikleri şehirde depreme yakalanma anını ülkesinin basınına anlattı.

30 yaşındaki oyuncu deprem anında çok korktuğunu belirterek, "Sabah saat 4 civarında otel sallandı. Uyuyordum ve birden yatağımın sallandığını fark ettim. Odamdaki dolaplar ve pencereler kırılmaya başladı. Her geçen saniye depremin şiddeti arttı. Bir dakikadan daha az sürmüş olmalı ama en az 5-6 dakika sürmüş gibi hissettim" sözlerini kullandı.

Stephane Bahoken

"BAZILARI ÇIPLAK AYAKLA ÇIKTI"

Kaldıkları otelin ayakta kalmasına şükrettiğini ve ölüme çok yaklaştıklarını belirten Bahoken, "Otelimiz depreme dayanıklı olduğu için şanslıydık. Yatağıma sarılıp depremin geçmesini bekledim. Tüm eşyalarımı toplayarak takım arkadaşlarımla birlikte hareket ettim. Bazıları çıplak ayakla çıktı. Otelin önüne çıktığımızda yıkılan binaları görünce bizim otel de başımıza yıkılabilirdi diye düşündüm. Bu depremde gerçekten ölebilirdik. Ölümü ucuz atlattık" açıklamasını yaptı.


Stephane Bahoken kasımpaşa kahramanmaraş deprem

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