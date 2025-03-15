Kasımpaşa'nın galibiyet hasreti sona erdi!
Süper Lig'in 28. haftasında Kasımpaşa, sahasında Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti.
Süper Lig'in 28. haftasında Burak Yılmaz'ın ekibi Kasımpaşa, sahasında Sami Uğurlu'nun takımı Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'ndaki maçta kazanan 2-1'lik skorla Kasımpaşa oldu.
Kasımpaşa, 30. dakikada Mamadou Fall ile öne geçti. İstanbul ekibi, 36. dakikada Haris Hajradinovic'in penaltı golüyle 2-0'ı buldu. Alanyaspor, 38. dakikada Tonny Vilhena ile farkı bire indirdi.
Karşılaşmanın ilk yarısı 2-1 Kasımpaşa üstünlüğü ile tamamlandı.
Kasımpaşa, 78. dakikada Can Keleş'in attığı golle maçı 3-1'e getirdi. Hakem Halil Umut Meler, VAR'dan gelen uyarının ardından pozisyonu ekranda izledi ve pozisyon başlangıcında elle oynama olduğunu işaret ederek bu golü iptal etti.
Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Kasımpaşa, Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti.
Bu sonucun ardından Kasımpaşa, ligde dört maç sonra galibiyet aldı. Alanyaspor, ligde üst üste üçüncü yenilgisini aldı.
Kasımpaşa, bu galibiyetle ligde 35 puana yükseldi. Alanyaspor, 31 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Kasımpaşa, Samsunspor ile deplasmanda karşıya gelecek. Alanyaspor, Antalyaspor deplasmanına gidecek.
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