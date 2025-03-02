Kasımpaşa'da Serhat Sütlü'den hakem tepkisi: 'İki tane penaltı verilmedi'
Süper Lig'in 26. haftasında kendi sahasında ağırladığı Galatasaray ile 3-3 berabere kalan Kasımpaşa'da teknik sorumlu Serhat Sütlü, maçın ardından görüşlerini aktardı.
Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Serhat Sütlü, Galatasaray ile 3-3 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.
Mücadeleyi değerlendiren Sütlü, "Türkiye'nin namağlup takımına karşı oynadık. Planlarımızı bu seriyi bozmak için yaptık. Galatasaray ile oynayınca... İki tane penaltı var, verilmedi. Bir tanesinde VAR'a çağrılmadı" dedi.
"1 PUAN ALDIK AMA..."
"Burak Hoca, Türk hakemlerinin arkasında durdu ama bu ligde Kasımpaşa da var" diyen Serhat Sütlü, "Belli başlı iki güç takım hariç, bir sürü takım var. Emek harcayanlar var, bunları da korumak lazım. Üzgünüz diyemiyorum, Galatasaray'dan 1 puan aldık ama 2 puan da kaçırdık" ifadelerini kullandı.
Yasin Özcan'ın oyundan çıkmasıyla ilgili olarak Serhat Sütlü, "Yasin Özcan'ın kasığında sıkıntı oldu, ondan çıktı. Sarı kartla alakası yok, kendi işaret etti. Bazı hamlelerde ayağındaki sıkıntıdan dolayı geç kalmış olabilir" cevabını verdi.
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