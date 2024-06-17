Kasper Hjulmand: 'Yeterince pozisyon üretmedik'
Danimarka'nın teknik direktörü Kasper Hjulmand berabere biten Slovenya maçı sonrasında konuştu.
EURO 2024'ün C Grubu ilk hafta maçında Slovenya ile 1-1 berabere kalan Danimarka'da teknik direktör Kasper Hjulmand karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.
Kazanmak için yeterince pozisyon üretmediklerini söyleyen Hjulmand, "Galibiyeti alamamak büyük bir hayal kırıklığı. Bence oyun ikinci yarıda değişti. Duran toplardan bazı şeyler yaratıyorlardı ve Sesko'nun direkten dönen bir şutu vardı. Yeterince pozisyon ürettiğimizi düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.
Son 15 dakika çok gerginleştiklerini ifade eden Kasper Hjulmand şu sözlerle cümlelerini noktaladı:
"Oyunu kapatmak ve tamamen koparmak için büyük bir şans yakaladık ve 2-0 yapmamız gerekiyordu, böylece oyunu kapatabilirdik. O gol olmayınca oyunumuzda çok fazla stres oldu. Son 15 dakikada çok gergin oynadığımızı düşünüyorum. Bir sonraki golü atmak için oynamıyoruz, oyunda çok pasif kalıyoruz. Yazık oldu, üç puan almak isterdik ama önümüzde iki maç var."
Spor Haberleri
- Mbappe, Paris Olimpiyatları için kararını açıkladı
- Joao Cancelo, EURO 2024 favorilerini açıkladı
- MANU'dan savunmaya 2 Fransız hamlesi
- Roma'nın hedefi Mats Hummels
- Kasper Hjulmand: 'Yeterince pozisyon üretmedik'
- Zehranur Aslan, Avrupa Şampiyonası'nda ikinci
- Hatay'da pikapla otomobil çarpıştı: 2 kişi yaralandı
- İngiltere, Bellingham ile güldü
- Erik ten Hag'dan Dusan Tadic sözleri
- Wout Weghorst'tan Beşiktaş sözleri
En Çok Okunan Haberler
-
- Malatya'da deprem! Çevre illerden hissedildi...
- Atatürk Anıtı'na baltalarla saldırdılar
- 50 bin emeklinin maaşı kesildi
- 2025 yılının ortasında bu rakamı görecek!
- 'MHP'nin varlık sebebi ortadan kalkacak'
- Özel'den Erdoğan'ın 'hazmedemedi' sözlerine yanıt
- 'Bayram sabahı ne konuştuğunu bil'
- Rastgele ateş açtı, intihar etti: Çok sayıda ölü var
- Filenin Sultanları'nın rakibi belli oldu
- Çok sayıda kişi hayatını kaybetti!