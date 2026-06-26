Yeni sezonda Süper Lig'de şampiyonluk kupasını kaldırmayı hedefleyen ve iddialı bir kadro kurmak adına çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta transfer hareketliliği sürüyor. Vincenzo Italiano'nun raporu doğrultusunda sol bek transferi yapmak isteyen Beşiktaş'ta Kassoum Ouattara'nın birinci hedef sırasında olduğu iddia ediliyor. Peki, Kassoum Ouattara kimdir? Kassoum Ouattara kaç yaşında, nereli? Kassoum Ouattara hangi takımlarda oynadı?

KASSOUM OUATTARA KİMDİR?

Kassoum Ouattara 14 Ekim 2004 yılında dünyaya geldi. Ligue 1 kulübü Monaco'da sol bek olarak oynayan Fransız profesyonel futbolcudur.

KASSOUM OUATTARA HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

7 Temmuz 2022'de Ouattara, Amiens ile 2025'e kadar geçerli ilk profesyonel sözleşmesini imzaladı. İlk maçına 20 Ağustos 2022'de Bastia'ya karşı 3-1'lik Ligue 2 mağlubiyetinde çıktı. 1 Kasım 2023'te Ouattara, Ligue 1 kulübü AS Monaco ile beş yıllık bir sözleşme imzaladı.

Fildişi Sahili kökenli olup Fransa'da doğan Ouattara, uluslararası düzeyde hem Fransa'yı hem de Fildişi Sahili'ni temsil etme hakkına sahiptir. Mart 2023'te Fransa U-19 takımında ilk maçına çıktı.