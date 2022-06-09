Katar, 9 yıl önce kaldırılan Zinedine Zidane heykelini yeniden sergileyecek
Katar, halkın tepkisi üzerine kaldırılan Zinedine Zidane heykelini 9 yıl sonra yeniden sergilemeye hazırlanıyor.
2006 Dünya Kupası finalinde İtalyan savunmacı Marco Materazzi’ye kafa atan Zinedine Zidane’ın bu hareketi heykelleştirilmiş ve Katar’da sergilenmişti.
2013 yılında Doha’da açılan heykel, yerel halk tarafından ‘putperestliğe ve şiddete teşvik’ nedeniyle eleştirilmiş ve birkaç gün sonra kaldırılmıştı.
‘Coup de tête’ isimli 5 metrelik meşhur heykel, şimdi yeni bir spor müzesinde yeniden görücüye çıkacak. Katar Müzeler Başkanı Sheikha al-Mayassa al-Thani, “Evrim toplumlarda olur. Zaman alır ve insanlar önce bir şeyi eleştirebilir, ancak sonra anlayıp alışabilir” ifadelerini kullandı.
"ZIDANE ARAP DÜNYASI İÇİN HARİKA BİR ROL MODEL"
Zidane’ın Katar için önemli bir figür olduğunu söyleyen Al-Mayassa, ilk olarak halka açık şekilde sergilenen heykelin konumunun doğru olmadığını kabul etti ve bu yıl Dünya Kupası’na ev sahipliği yapacak olan Doha’daki yeni bir spor müzesine yeniden monte edileceğini söyledi.
“Zidane, Katar’ın dostu. Ve Arap dünyası için harika bir rol model. Sanat, her şey gibi bir zevk meselesidir. Amacımız insanları güçlendirmek.”
Ayrıca heykelin, sporcular üzerinde stres ve zihinsel sağlık sorunlarıyla uğraşmanın önemine dikkat çekmek için etkili olacağını iddia etti. Zidane, Dünya Kupası final maçında Materazzi’ye attığı kafa sonrası kırmızı kartla oyun dışında kalmış, İtalya penaltı atışlarıyla Fransa’yı yenerek şampiyon olmuştu.
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