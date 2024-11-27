Katar ve FIFA'dan, 50 milyon dolarlık sosyal destek
FIFA Dünya Kupası Katar 2022 Miras Fonu, mülteciler, eğitim, kamu ve iş sağlığı ile futbol geliştirme programlarına destek için hayata geçti.
FIFA ve Katar, FIFA Dünya Kupası 2022 Mirası Fonu girişimiyle sosyal programlara 50 milyon dolarlık destek verecek.
FIFA'dan yapılan açıklamaya göre, Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Dünya Ticaret Örgütü (WTO) ve BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) tarafından desteklenen girişimde birden fazla bölgede sosyal etki yaratacak 50 milyon dolar tutarındaki bir fon oluşturuldu.
Mültecilere, eğitime, kamu ve iş sağlığı ile futbol geliştirme programlarına destek verilecek program ile FIFA Dünya Kupası Katar 2022 Miras Fonu girişimi faaliyete geçti.
Etiketler: #FIFA #katar #FIFA Dünya Kupası Katar 2022 Miras Fonu
Spor Haberleri
- Başakşehir 90+6'da yıkıldı!
- Hacıosmanoğlu'ndan istifa söylentisi için sert açıklama!
- Mete Vardar: Maça odaklanmamız lazım
- Katar ve FIFA'dan, 50 milyon dolarlık sosyal destek
- Halkbank, sahasında hata yapmadı
- Feyyaz Uçar: Transferde bazı hamlelerimiz olacak
- Jose Mourinho'dan sakat ve cezalı açıklaması!
- Kenan Yıldız'a büyük ödül!
- Galatasaray'ın AZ Alkmaar maçı kadrosu belli oldu
- Beşiktaş'ın, Maccabi kadrosunu belli oldu!
En Çok Okunan Haberler
-
- Zam oranı belli oldu: Hepsi artacak!
- Bahçeli'nin 'Öcalan' çağrısına ilk yanıt
- O marka listede: Hamburgerden 'at eti' çıktı
- İktidar harekete geçti
- Bahçeli’nin masasındaki kitapta ne yazıyor?
- Katilleri Türkiye'de yakalandı!
- Halk TV'ye 'Bahçeli', Arka Sokaklar'a 'tarikat' cezası
- İşte Salim'in dere yatağındaki o anları!
- Beşiktaş'ta Hasan Arat'tan istifa kararı!
- Eski milletvekilin intihar girişimi iddiasına yalanlama!