Katar ve FIFA'dan, 50 milyon dolarlık sosyal destek

Yayınlanma: 27.11.2024 - 20:28

Güncelleme: 27.11.2024 - 20:28

FIFA ve Katar, FIFA Dünya Kupası 2022 Mirası Fonu girişimiyle sosyal programlara 50 milyon dolarlık destek verecek.

FIFA'dan yapılan açıklamaya göre, Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Dünya Ticaret Örgütü (WTO) ve BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) tarafından desteklenen girişimde birden fazla bölgede sosyal etki yaratacak 50 milyon dolar tutarındaki bir fon oluşturuldu.

Mültecilere, eğitime, kamu ve iş sağlığı ile futbol geliştirme programlarına destek verilecek program ile FIFA Dünya Kupası Katar 2022 Miras Fonu girişimi faaliyete geçti.