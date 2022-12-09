Katar'da bir işçi hayatını kaybetti, FIFA Başkanı Gianni Infantino protesto edildi

09 Aralık 2022 Cuma, 10:37

Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Alex isimli Filipinli bir göçmen işçinin, Suudi Arabistan Milli Takımı tarafından kullanılan The Sealine Beach Resort'ta meydana gelen bir olayda hayatını kaybettiği belirtildi. Futbolun yönetim organı FIFA üzücü olayı doğruladı. İşçinin emniyet kemeri olmadan otelin otoparkındaki ışıkları tamir ederken düşerek hayatını kaybettiği belirtildi.

Katarlı bir hükümet yetkilisi yaptığı açıklamada, "Soruşturmada güvenlik protokollerine uyulmadığı sonucuna varılırsa, şirket yasal işlem ve ağır mali cezalara tabi olacak. Bir işçinin yaralanması, hayatını kaybetmesi veya bir işverenin maaşını ödeyememesi durumunda İşçi Destekleme ve Sigorta Fonu aracılığıyla tazminat ödenir" ifadelerini kullandı.

Katar Dünya Kupası CEO'su Nasser Al Khater ise, "ölümün hayatın doğal bir parçası" olduğunu belirtti.

GIANNI INFATINO'YA ÇAĞRI!

Öte yandan aktivizm grubu, FIFA Başkanı Gianni Infantino'yu 725 bin kişi için yaklaşık 440 milyon dolarlık bir tazminat fonu oluşturmaya davet etti. Grup ayrıca İsviçre'de Infantino'yu protesto etti.

Sözcü Andy Legon, Infantino hakkında şunları söyledi:

"Infantino'un ailesi aslında buraya göçmen işçi olarak taşınmıştı. Bu yüzden onun bu Dünya Kupası'nda hayatını kaybeden birçok göçmen işçiye tazminat ödemesi gerektiğini hatırlatmasını umuyoruz."

Eylem Grubu, FIFA'nın göçmen işçiler için fon toplamasını talep ediyor.